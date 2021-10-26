В исполкоме Набережных Челнов назвали возможную причину взрыва в многоквартирном доме

В Набережных Челнах в жилом многоквартирном доме предположительно произошел взрыв бытового газа, сообщил «Реальному времени» и.о. руководитель исполкома Илья Зуев. Причины произошедшего выясняются в СК России, добавил он.



Кроме того, Зуев рассказал, что создан временный пункт проживания для нуждающихся людей. 22 человека находятся в гостинице. Для пострадавших организовано горячее питание, с ними работают психологи. Спасатели начали извлечение людей из под обломков. Вчера они достали 4 человек. Трое находятся в СМП Набережных Челнов — есть один погибший.

Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим и в 11 подъезде, где произошел взрыв, и в соседних. Будет установлено, возможны ли для проживания соседние подъезды.

После взрывав эпицентре произошедшего работает СК с экспертами криминалистами. Они должны разрешить находиться на месте ЧП строителям и проектировщикам, после будут проведены соответствующие технические обследования и приняты решения о возможности восстановительного ремонта либо разбора, сообщил Зуев.

Алексей Нечаев