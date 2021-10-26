Одного из пострадавших при взрыве газа в челнинском доме транспортируют вертолетом в РКБ Минздрава РТ
Мужчину 1951 года рождения, который пострадал при взрыве бытового газа в челнинском жилом доме, транспортируют вертолетом санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ.
Молодого человека 2004 года рождения осматривает мультидисциплинарная бригада ДРКБ. После осмотра будет принято решение о транспортировке в Казань. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
На территории жилого дома продолжается разбор завалов. Из здания вывезено 90 тон мусора, не считая крупногабаритного. Участие принимают 14 единиц техники.
Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».
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