Одного из пострадавших при взрыве газа в челнинском доме транспортируют вертолетом в РКБ Минздрава РТ

Мужчину 1951 года рождения, который пострадал при взрыве бытового газа в челнинском жилом доме, транспортируют вертолетом санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ.

Молодого человека 2004 года рождения осматривает мультидисциплинарная бригада ДРКБ. После осмотра будет принято решение о транспортировке в Казань. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Фото: Сергей Афанасьев

На территории жилого дома продолжается разбор завалов. Из здания вывезено 90 тон мусора, не считая крупногабаритного. Участие принимают 14 единиц техники.

Все подробности трагедии читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова