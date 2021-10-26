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В Омской области введут QR-коды для общественного транспорта, общепита и ТЦ

08:59, 26.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Омской области введут QR-коды для общественного транспорта, общепита и ТЦ
Фото: realnoevremya.ru

В Омской области вводят QR-коды в связи с осложненной ситуацией с коронавирусом, сообщают «Известия».

Теперь посетить торговые центры и предприятия общественного питания можно будет только с QR-кодом. Соответствующие ограничения распространятся и на пользование общественным транспортом.

Решение начнет действовать 20 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее QR-коды в Омской области планировали ввести в начале ноября. Губернатор региона Александр Бурков заявлял о критической ситуации.

Вчера стало известно о принятии аналогичных решений властями Мурманской области и Калмыкии.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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