Амстердамский апелляционный суд заявил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине

Коллекция скифского золота принадлежит Украине. Соответствующее постановление озвучил Амстердамский апелляционный суд.

Председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку объекты являются частью ее культурного наследия, сообщает ТАСС.

Фото: uk.wikipedia.org

Несколько лет назад в музее Алларда Пирсона в Амстердаме открылась выставка «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспозиция была сформирована из коллекций пяти музеев, один из них — крымский. Полуостров присоединился к России в 2014 году. Голландия факт присоединения не признала. Вопрос, кому возвращать золото, так и остался нерешенным.



Музеи Крыма, где хранилось скифское золото, выступили с коллективным заявлением по поводу ситуации вокруг коллекции и пообещали обжаловать решение голландского суда.

Диана Жиленкова