Амстердамский апелляционный суд заявил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине
Коллекция скифского золота принадлежит Украине. Соответствующее постановление озвучил Амстердамский апелляционный суд.
Председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку объекты являются частью ее культурного наследия, сообщает ТАСС.
Несколько лет назад в музее Алларда Пирсона в Амстердаме открылась выставка «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспозиция была сформирована из коллекций пяти музеев, один из них — крымский. Полуостров присоединился к России в 2014 году. Голландия факт присоединения не признала. Вопрос, кому возвращать золото, так и остался нерешенным.
Музеи Крыма, где хранилось скифское золото, выступили с коллективным заявлением по поводу ситуации вокруг коллекции и пообещали обжаловать решение голландского суда.
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