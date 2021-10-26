Песков: Кремль уважительно относится к отказу Госсовета РТ поддержать переименование должности президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя то, что депутаты Госсовета РТ не поддержали инициативу федералов, которые предложили обозначать высшее должностное лицо в регионах исключительно как «главу субъекта РФ», заявил, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. При этом он обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.



Песков добавил, что московский Кремль уважительно относится к позиции Госсовета Татарстана относительно названия высшего должностного лица республики «президент».

Пресс-секретарь Путина указал, что решение парламента РТ по этому вопросу не является окончательным решением де-юре, пишет ТАСС.

Накануне депутаты Госсовета РТ коротко обсудили животрепещущий вопрос внутренней политики — в Госдуме предложили установить единообразный подход в наименовании высших должностных лиц регионов России. Таким образом, под нововведение попал Татарстан, где высшее должностное лицо по-прежнему называется президентом, а не главой, как в других российских республиках.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанские депутаты предложение Госдумы не оценили. Парламентарии хотели бы сохранить положение, закрепляющее за высшим должностным лицом РТ наименование «президент». В связи с этим на заседании они единогласно не поддержали проект федералов и в ближайшее время планируют направить постановление Госсовета по этому вопросу в нижнюю палату российского парламента. Позицию Татарстана там должны будут отстоять депутаты, представляющие республику.

