Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при взрыве в челнинской пятиэтажке

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказания медицинской помощи пострадавшим 25 октября при взрыве в пятиэтажке Набережных Челнов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава. По последним данным, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Всего в результате взрыва газа в пятиэтажке пострадали пять человек. Одна из них, 22-летняя девушка, погибла. Врачам не удалось ее спасти.



Фото: Сергей Афанасьев

Подробности случившегося 25 октября в Набережных Челнах читайте в материале «Реального времени».

