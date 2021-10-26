Моргенштерн извинился за слова о праздновании Дня Победы

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн принес извинения за свои слова о «ненужности» празднования Дня Победы. Соответствующий пост артист разместил на своей странице в Instagram.

Он заверил, что не хотел никого обидеть. По словам исполнителя, высказывание было вырвано из контекста фразы, сказанной им в интервью журналистке Ксении Собчак.

Фото: скриншот

Рэпер утверждает, что его слова о том, что он желает России новых побед в космосе и технологиях, были опущены, а предложение выделить дополнительные средства ветеранам даже не вошло в интервью. Вчера на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером, в котором прозвучала фраза: «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».