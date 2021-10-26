В России подписан первый кодекс этики искусственного интеллекта

Фото: Максим Платонов

Ряд крупных компаний подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС.

Подписание произошло в рамках первого Международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». Он проходит сегодня в Москве. Кодекс будет частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и Стратегии развития информационного общества на 2017—2030 годы. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы.

Документ состоит из двух разделов. Туда входят такие темы, как стимулирование развития искусственного интеллекта, повышение осведомленности об этике его применения, идентификация интеллекта в общении с человеком и информационная безопасность. Его авторы — Альянс в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития России.



Подписали документ такие компании, как Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС, Российский фонд прямых инвестиций, а также представители «Сколково», «Росатома», «Ростелекома».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году запущен федеральный проект «Искусственный интеллект», цель которого — создать условия для использования продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях ИИ. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова