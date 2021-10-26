Сегодня в одной из школ Набережных Челнов состоится встреча с пострадавшими при взрыве газа в жилом доме

Сегодня в 18.00 в школе №43 Набережных Челнов состоится встреча с пострадавшими при взрыве газа в жилом доме. Учебное заведение располагается по адресу: 48-й комплекс, 14 / проспект Чулман, 112.



Собрание пройдет с участием представителей исполнительного комитета города, службы социальной защиты и полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня стало известно, что челнинский исполком в полном объеме возьмет на себя расходы по организации похорон 22-летней девушки, которая погибла в результате взрыва. Прощание с Аделиной Загриевой состоится завтра.



Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова