СК провел обыски у газовиков и коммунальщиков по делу о взрыве газа в Челнах

Фото: Максим Платонов

СК обнародовал версии по взрыву газа в Набережных Челнах. Следственными органами Следкома РФ по РТ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщалось ранее, 25 октября 2021 года в результате утечки произошел хлопок газа в квартире на четвертом этаже жилого дома в Челнах. Были разрушено три квартиры на пятом и одна квартира на четвертом этаже. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 5 человек, в том числе двое несовершеннолетних 2004 и 2010 г.р., а также 70-летний хозяин квартиры, где был зафиксирован эпицентр хлопка. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина.

Фото: realnoevremya.ru

Владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением алкоголем. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, потерпевшие, назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы, проведены обыски и выемки в управляющей и газообслуживающей компаниях, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах случившегося.

Дом, где произошел взрыв, находится под управлением управляющей компании «Камстройсервис». Дома 48-го жилого комплекса находятся в ведении подрядной организации ООО «ЖЭУ 48».