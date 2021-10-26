При обрушении крана на стройке в Хабаровске один человек погиб, еще один госпитализирован
При обрушении строительного крана на стройке детской поликлиники в Хабаровске погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона.
В связи со случившимся прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района города Илья Блудов.
Ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инцидент произошел на пересечении улиц Павла Морозова и Сысоева. Подробности случившегося устанавливаются.
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