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При обрушении крана на стройке в Хабаровске один человек погиб, еще один госпитализирован

12:36, 26.10.2021
При обрушении крана на стройке в Хабаровске один человек погиб, еще один госпитализирован
Фото: pixabay.com

При обрушении строительного крана на стройке детской поликлиники в Хабаровске погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона.

В связи со случившимся прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района города Илья Блудов.

Ведомство даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел на пересечении улиц Павла Морозова и Сысоева. Подробности случившегося устанавливаются.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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