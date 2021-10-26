Казанский аэропорт намерен построить новый грузовой терминал модульного типа

Фото: Максим Платонов (архив)

В аэропорту Казани планируют построить новый грузовой терминал модульного типа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова гендиректора аэропорта Сергея Романцова, выступившего вчера на пленарном заседании Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам.

Романцов рассказал, что у казанского аэропорта есть возможность начать регулярные грузовые перевозки с полноценным обслуживанием, учитывая рост электронной коммерции и дальнейшее экономическое развитие РТ. Ожидается, что к 2030 году объемы грузов в Казань вырастут до 9 тысяч тонн, а к 2050 году — до 21 тысячи тонн. Для обработки такого грузопотока требуется терминал с пропускной способностью не менее 10 тысяч тонн в год на первом этапе.

Объект планируется площадью около 4 тысяч квадратных метров. Предусмотрены зоны погрузки и разгрузки, досмотра, прибытия международных рейсов, хранения импортных грузов и другое. Выбор подрядчиков и начало проектирования начнется после того, как будет утвержден мастер-план по развитию аэропорта до 2050 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани до конца 2021 года представит план своего развития. План разрабатывается голландской компанией, партнерами аэропорта.



Дарья Акимова