Итоги дня: отравление детей в «Ривьере», критерии проведения массовых мероприятий, продление санкций ЕС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 12 июля.
- В Казани возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ) после отравления детей и одного взрослого хлоркой в аквапарке «Ривьера». По последним данным, в ДРКБ Татарстана один ребенок находится в реанимации, его подключили к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Еще двое детей оставлены под наблюдением врачей. Взрослый, который попал в горбольницу №7, от госпитализации отказался. Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку по данному факту.
- Совет ЕС продлил еще на полгода, до 31 января 2022 года, санкции, нацеленные на конкретные сектора российской экономики. Решение принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета 24—25 июня. Санкции ввели еще в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины. В московском Кремле в ответ на них заявили, что ситуация не дает перспектив для нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.
- Роспотребнадзор разработал критерии возможности организации массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения COVID-19. Так, без ограничений по числу участников их можно будет проводить в регионах, где заболеваемость коронавирусом снижается. Мероприятия численностью от 500 до 1 000 человек допускаются в субъектах, где коэффициент распространения COVID-19 менее или равен 1. Если темп прироста заболеваемости не превышает 5%, то разрешается участие от 1 тыс. до 3 тыс. человек.
- В Москве банкеты разрешили организовывать лишь в ресторанах COVID-free. Свадьбы, корпоративы, юбилеи могут проводиться заведениями только с учетом действующих эпидемических мер, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей.
- В Казани ищут нового председателя Комитета по транспорту вместо Айдара Абдулхакова, который теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». Власти города хотят видеть на этом посту энергичного и инициативного человека, который хорошо разбирается в сфере общественного транспорта и имеет широкое представление о ней, «выходящее за рамки города и страны». Нового главу комитета планируется выбрать на основе открытого отбора.
- В этом году Казань направит 6 млн рублей на поддержку стартапов по развитию городского хозяйства. Средства выделят на конкурсной основе. Всего в ходе двух этапов определят 20 победителей — каждый из них получит до 300 тысяч рублей. Еще 50 субсидий муниципалитет выделит в размере до 50 тысяч рублей на сертификацию продукции и услуг малого и среднего бизнеса
- В Молдавии подвели итоги досрочных парламентских выборов. Прозападная партия «Действие и солидарность», которая поддерживает действующего президента страны Майю Санду, набрала рекордные 52,80% — столько не получала ни одна партия в истории государства. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что их победа может положить конец хорошим отношениям с Россией. Всего в парламент прошли три партии. За коммунистов и социалистов проголосовали 27,17%, за партию «Шор» — 5,74%.
- В Минэкономики ФРГ сообщили, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» почти готова. На сегодняшний день происходит процесс так называемой технической приемки. Также в ведомстве заявили о выдаче всех разрешений на строительство «Северного потока — 2». Позиция правительства ФРГ в вопросе строительства газопровода остается неизменной и известна украинской стороне, заявили в Кабмине страны.
- В Набережных Челнах главный санитарный врач Ильгизяр Бариев подписал около 30 постановлений, согласно которым предприятия, на которых выявили по одному заболевшему COVID-19, обязаны вакцинировать сотрудников. Предписание необходимо выполнить в течение месяца.
- Перед началом регулярного чемпионата по баскетболу 2021/22 впервые в истории Единой лиги ВТБ пройдет Суперкубок. В нем примут участие четыре лучшие команды соревнования, в том числе казанский УНИКС. За Суперкубок, который пройдет 18—19 сентября в Москве на «ВТБ Арене», сразятся также ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». В новом сезоне регулярного чемпионата примут участие 12 клубов. Подмосковные «Химки» не будут играть из-за отсутствия финансирования.
- Особая экономическая зона «Алабуга» вошла в топ-3 самых успешных ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Она лидирует по объему вложенных ее резидентами инвестиций и по суммам выручки, полученной от их деятельности. Статус «эффективное функционирование» получила и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис». По итогам первого квартала 2021 года ее резидентами и партнерами проинвестировано 34,4 млрд рублей, объем выручки составил 28,1 млрд рублей. Оценку эффективности ОЭЗ дали в Минэкономразвития РФ.
- В Таиланде зарегистрировали случаи заражения сразу двумя штаммами COVID-19 у семи пациентов. Их обнаружили в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе массового тестирования. Заболевание у них протекало бессимптомно. Ученые предположили, что смешанная инфекция не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. Случай заражения двумя штаммами коронавируса выявили и в Бельгии.
- Арбитражный суд Татарстана завершил рассмотрение ряда исков от Ивана и Елены Войтко к ООО «Казанская Ривьера» (одноименный гостиничный комплекс) и юрлицам сети «Планета Фитнес». Всего рассматривалось семь исков на суммы от 100 тысяч рублей до 4,3 млн рублей. К настоящему времени, по подсчетам «Реального времени», в пользу истцов в первой инстанции вынесено решений на сумму около 7 млн рублей.
- В Минобрнауки РФ заявили, что российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки могут не допускать к работе не привитых от COVID-19 сотрудников, как это сделали в МГУ им. Ломоносова. Сейчас ведомство разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных ему организаций в условиях распространения коронавируса. В них включат положения о проведении профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников.
- Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную русско-украинской тематике. «Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение». Так начинается его статья под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».
- В России разработали законопроект о частичном запрете плавающих ставок по некоторым категориям договоров потребительского кредита, включая ипотечные. Он коснется случаев, когда сумма потребкредита или сумма обязательства по нему не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с ЦБ для отдельных видов таких кредитов с учетом региональных особенностей. В ближайшее время проект должны внести в Государственную думу.
- В Татарстане на этой неделе сохранится жаркая погода, ожидается до +31 градуса. Однако местами пройдут дожди и грозы. В частности, существенное ухудшение погодных условий в республике прогнозируется на вторник, 13 апреля. Из-за ожидаемого шквалистого ветра, сильных дождей и грозы на завтра объявлено штормовое предупреждение. Из-за жары в Татарстане до 16 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), на крайнем востоке чрезвычайная — 5-й класс.
- Новым гендиректором Казанского жирового комбината назначена Наталья Дорохова. На этом посту она сменила Марселя Хакимова, который возглавил предприятие в 2018 году. С 2017 по 2020 год Дорохова была заместителем гендиректора предприятия по логистике, а с марта 2020 года — возглавляла АО «Нэфис-Биопродукт».
- Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» арендовал полузащитника казанского «Рубина» Игоря Коновалова на новый сезон. Сейчас спортсмен проходит учебно-тренировочные сборы в расположении своей новой команды. За «Ахмат» Коновалов будет играть под номером 11.
- Власти Казани продлили до сентября льготный режим работы муниципальных парковок, по которому с автовладельцев плата взимается лишь в будни с 7.00 до 18.00. В остальное время, в том числе в выходные дни и в праздники, ими можно воспользоваться бесплатно. Дальнейшее решение по этой мере власти города примут «в диалоге с предпринимателями», с учетом сложившейся ситуации.
Татьяна ДеминаЭкономикаОбщество
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