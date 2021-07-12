В ДРКБ Татарстана остаются трое детей, один из них — в реанимации после отравления хлором в аквапарке

Фото: Максим Платонов (архив)

В ДРКБ Татарстана сейчас один ребенок находится в реанимации, еще двое ребят оставлены под наблюдением врачей после отравления хлором в аквапарке «Ривьера». Решается вопрос об их госпитализации, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Взрослый, который попал в ГКБ №7, от госпитализации отказался.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее днем трое детей, которых доставили из аквапарка, от госпитализации отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку по данному факту.

Татьяна Леухина