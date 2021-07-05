Эффективность ОЭЗ «Иннополис» в 2020 году составила 100%

Фото: Максим Платонов (архив)

Эффективность татарстанской особой экономической зоны «Иннополис» в прошлом году составила 100%. Она стала самой эффективной среди ОЭЗ технико-внедренческого типа за 2020 год. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития России.

На сегодняшний день на территории «Иннополиса» работают 114 компаний-резидентов, 29 организаций-партнеров и 85 стартапов. Общий объем их заявленных инвестиций — 106,4 млрд рублей.

Объем реализованных инвестиций по состоянию на 2020 год (накопленным итогом с момента основания ОЭЗ) составил 31,9 млрд рублей. Вдвое увеличилась и выручка резидентов — 26,9 млрд рублей на конец прошлого года.

Минэкономразвития РФ оценивало работу 26 особых экономических зон разного типа по 25 показателям: объем инвестиций резидентов и выручки от продажи товаров/услуг, количество созданных рабочих мест, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления ОЭЗ и другие.

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство разделило все ОЭЗ на три категории: «эффективное функционирование» (показатель выше 80%), «достаточно эффективное функционирование» (от 40% до 80%) и «неэффективное функционирование» (показатель ниже 40%).

Напомним, «Иннополис» намерены сделать самой крупной площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. За три года число стартапов планируют увеличить до 500.



Татьяна Демина