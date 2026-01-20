Аэропорт Шереметьево претендует на покупку Домодедово

Участие возможный покупатель примет, если понизят цену активов

В случае проведения второго этапа конкурса по продаже «Домодедово» АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, но при условии, что стоимость активов понизят. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьево, чей ответ приводит РБК.

Отмечается, что Шереметьево долго анализировало возможную сделку и решило поучаствовать в открытом аукционе по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», несмотря на всю сложность и дальнейшие инвестиционные вливания в проект (например, у Домодедово есть долги по кредитам — более 75 млрд рублей, а в 2023 году в отчете по МСФО зафиксированы убытки в 6,8 млрд рублей).

— Текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства… Все последующие годы пассажиропоток уменьшался. Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово, — пояснили в пресс-службе Шереметьево.

Напомним, что аэропорт Домодедово решили выставить на торги с начальной стоимостью 132,2 млрд рублей.

При этом рыночную стоимость аэропорта эксперты оценивали в районе 29—35 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся из-за того, что к торгам не допустили предпринимателя Евгения Богатого, единственного, кто подал заявку на участие. Как оказалось, он не успел представить все необходимые документы.

