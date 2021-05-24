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Новым директором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков

09:32, 24.05.2021 20
Новым директором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Фото: Мэрия Казани

Новым директором МУП «Метроэлектротранс» назначен Айдар Абдулхаков. Об этом объявили во время «делового понедельника» в мэрии.

Ранее он занимал пост председателя Комитета по транспорту.

Абдулхаков сменил на посту главы МУПа Асфана Галявова, который покинул кресло руководителя в прошлую пятницу.

Фото: realnoevremya.ru

Уход Галявова происходил на фоне многочисленных скандалов, связанных с электротранспортом Казани, а конкретно с трамваями. Наиболее тяжелые последствия имело столкновение двух трамваев в районе Компрессорного завода — после него водитель трамвая потерял ногу, было заведено уголовное дело.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Галявов засиделся
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  • Анонимно 24 май
    Отлично! Человек с опытом работы в транспорте. Думаю мы больше не увидим новости про горящие трамваи. Удачи на новом месте!
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  • Анонимно 24 май
    По-моему руководитель с хорошей позицией, уже показал себя на уровне города, автобусы выбивает новые, может и здесь что-то от федерации выбьет для трамваев
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  • Анонимно 24 май
    Сильный руководитель с опытом! Удачи!
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  • Анонимно 24 май
    Аблулхаков весь общественный транспорт поднял на высокий уровень. В городе очень много новых комфортабельных автобусов, очень развитая транспортная сеть. Отличный руководитель для Метроэлектротранс
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    Анонимно 24 май
    И тут тоже должен поднять.
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  • Анонимно 24 май
    Время перемен. Абдулхаков знает всю эту кухню в целом, человек грамотный. Так что ждем изменений к лучшему!
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  • Анонимно 24 май
    Достойная кандидатура, знает свое дело, удачи на новом месте!
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  • Анонимно 24 май
    Желаем успехов! Человек с большим опытом!
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  • Анонимно 24 май
    Хороший руководитель, удачи
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  • Анонимно 24 май
    Опытный кандидат, желаем успехов!
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  • Анонимно 24 май
    Круто! Отличный руководитель! Главное результативный!
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  • Анонимно 24 май
    Абдулхаков долгое время работает в транспорте и имеет большой положительный опыт, достойная кандидатура в МЭТ!
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  • Анонимно 24 май
    Айдар Камилевич безусловно сможет вывести предприятие на новый уровень качества и безопасности обслуживания пассажиров.
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  • Анонимно 24 май
    Нужно пожелать удачи Абдулхакову! Пусть качество транспорта в Казани только улучшается и население и гости города были довольны.
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  • Анонимно 24 май
    оправданное назначение
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    Анонимно 24 май
    своевременное к тому же
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  • Анонимно 24 май
    Желаю сохранить Боевой дух и добиваться успеха !!!
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  • Анонимно 24 май
    Какой суровый взгляд на фото!
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  • Анонимно 24 май
    По идее хорошая замена, должен будет поднять МУП
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