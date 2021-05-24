Новым директором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым директором МУП «Метроэлектротранс» назначен Айдар Абдулхаков. Об этом объявили во время «делового понедельника» в мэрии.
Ранее он занимал пост председателя Комитета по транспорту.
Абдулхаков сменил на посту главы МУПа Асфана Галявова, который покинул кресло руководителя в прошлую пятницу.
Уход Галявова происходил на фоне многочисленных скандалов, связанных с электротранспортом Казани, а конкретно с трамваями. Наиболее тяжелые последствия имело столкновение двух трамваев в районе Компрессорного завода — после него водитель трамвая потерял ногу, было заведено уголовное дело.ОбществоВласть Татарстан
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