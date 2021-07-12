В Госдуму внесут законопроет о запрете кредитов для россиян по плавающим ставкам

В России разработали законопроект о частичном запрете плавающих ставок по некоторым категориям договоров потребительского кредита, включая ипотечные. Проект разработал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.



В ближайшее время проект должны внести в Государственную Думу. Ранее с инициативой о полном закрытии для граждан возможности брать кредиты с переменной ставкой на слишком короткие и длинные сроки выступил Банк России.

Речь идет о ссудах на срок до года или более 20 лет, а еще о кредитных картах с нефиксированным процентом.

Запрет коснется случаев, когда сумма потребкредита или сумма обязательства по нему не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с ЦБ для отдельных видов таких кредитов с учетом региональных особенностей.

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ФАС взялась за ноу-хау с «плавающими» ставками и «умным» кешбэком еще в прошлом году. Тогда на фоне низких процентных ставок по вкладам антимонопольщики вскрыли факты, свидетельствующие об искусственном ухудшении доходности граждан. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко