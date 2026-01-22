Цена на газ на ICE впервые с марта превысила $500 за тыс. кубометров

Февральские фьючерсы TTF достигли $505,3 за тыс. куб. м, средняя цена 2025 года превысила $420

Цена на газ на лондонской бирже ICE впервые с 21 марта 2025 года превысила $500 за тысячу кубометров, пишет Ъ.

Февральские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшему европейскому газовому хабу в Нидерландах, открыли торги в 10:00 мск на уровне $469,6 за тыс. куб. м, что на 1,1% ниже цены предыдущего дня ($475). В первые минуты торгов цена достигла локального максимума $505,3, увеличившись на 6,4%, после чего началась коррекция.

С 15 января стоимость фьючерсов начала заметно расти, тогда цена превысила $400 за тыс. кубометров. В 2025 году средняя цена газовых фьючерсов составила более $420 за тыс. куб. м, что на 9% выше показателя 2024 года.

