В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в очередной раз продлевают штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Оно будет действовать с 13 по 16 июля.

На территории республики местами сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс), на крайнем востоке чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс), говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.



С 16 июня в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти Татарстана ограничили посещение и въезд машин в леса. На лесных дорогах установлены аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням организуют временные посты. Ограничение продлили на прошлой неделе.



Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане также организовали авиапатрули. Проводится наземный обход территорий, ведется мониторинг ситуации.



Татьяна Демина