Старейшую в мире пивоварню продадут из-за снижения продаж алкогольного напитка

Сделку планируют закрыть в 2027 году

Фото: Дмитрий Зайцев

В Германии продадут старейшую в мире монастырскую пивоварню Weltenburger. Покупателем станет пивоваренная компания Schneider Weisse из Мюнхена. Сделку планируют закрыть в 2027 году. Сумма продажи не уточняется, пишет The Guardian.



— Пиво варится в аббатстве Вельтенбург, в потрясающем, до сих пор действующем монастыре на берегу Дуная в Баварии — уже почти тысячу лет. Хотя предприятие по-прежнему принадлежит католической церкви, бенедиктинские монахи передали производство отмеченных наградами лагерных и фирменных темных сортов бренда полвека назад наемным сотрудникам пивоварни Bischofshof, которая также будет продана компании Schneider. Епархия Регенсбурга и Шнайдер Вайсе согласились на продажу после нескольких лет, когда бизнес Вельтенбургера был в минусе, это означало, что церковь должна была вкладывать собственные средства для его поддержки, — говорится в материале.

Тилль Хедрих, управляющий директор Weltenburger и Bischofhof, заявил, что решение о смене собственника может предотвратить угрозу полного закрытия или разделения пивоварен инвестором, «не имеющим отношения к региону». В долгосрочной перспективе, по его словам, это поможет сохранить «важную часть баварских пивоваренных традиций».

— Помимо аспекта традиций, для нас очень важно, чтобы хотя бы часть рабочих мест оставалась непосредственно в регионе», — сказал епископ Регенсбурга Рудольф Водехольцер.

Bischofshof, основанная в 1649 году и насчитывающая 56 сотрудников, должна прекратить производство в конце года, когда бренд пива перейдет в Шнайдер.

Вельтенбургер продолжит изготавливаться в историческом аббатстве, в то время как епархия Регенсбурга заявила, что ищет место для уволенных рабочих Bischofshof.

Никита Егоров