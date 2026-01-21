Ситуация вокруг Гренландии повлияла на рекордное повышение цен на золото

Фото: Динар Фатыхов

На мировом рынке драгоценных металлов наблюдается разнонаправленная динамика цен. В среду стоимость золота демонстрирует рост на фоне сохраняющихся геополитических опасений, связанных с ситуацией вокруг Гренландии, сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 19:36 по мск февральские фьючерсы на золото показали рост на 1,8%, достигнув отметки в $4847 за тройскую унцию. Данный показатель установил новый исторический рекорд на рынке.

В то же время на рынке серебра наблюдается противоположная тенденция. Стоимость драгоценного металла снизилась на 1,15%, опустившись до уровня $93,55 за унцию. Примечательно, что накануне серебро достигло своего максимального значения, завершив торговые сессии на отметке $94,636 за унцию, после чего произошло корректировочное снижение котировок.

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой исторического решения о возвращении Гренландии Дании после Второй мировой войны, назвав его неразумным. На экономическом форуме в Давосе американский лидер озвучил ряд принципиальных положений относительно будущего статуса острова.



Наталья Жирнова