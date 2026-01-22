Российский долговой рынок вырос на 20% за 2025 год

Совокупный объем достиг 63,5 трлн руб., основной рост обеспечили гособлигации, корпоративный долг прибавил 13%

По состоянию на 1 января 2026 года совокупный объем российского долгового рынка по непогашенному номиналу достиг 63,5 трлн рублей, что на 20% выше показателя прошлого года. Основной рост обеспечил сектор государственных облигаций, который прибавил 28% на фоне активного размещения ОФЗ для покрытия дефицита бюджета, сообщает АКРА.

В корпоративном секторе прирост рынка составил 13%, значительно ниже темпов 2024 года (+24%). Наибольшую долю новых размещений заняли финансовые организации (20%), институты развития и государственные агентства (15%), а также компании цветной металлургии (11%). Агентство прогнозирует ускорение роста корпоративного долга в 2026 году при смягчении денежно-кредитной политики.

В 2025 году дефолты допустили 23 компании из сегмента высокодоходных облигаций с рейтингом BBB и ниже или без рейтингов. Доля впервые допустивших дефолт составила 3,2% от всех эмитентов корпоративных облигаций и цифровых финансовых активов, при этом их совокупный публичный долг — около 0,2% от общего объема корпоративного долга. Средняя доходность корпоративного долга составила 20%.

Прогноз на 2026 год предполагает сохранение умеренного уровня дефолтности (ниже 5% эмитентов) при условии продолжения смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

