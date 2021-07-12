Чета Войтко взыскивает с «Ривьеры» и «Планеты Фитнес» долги за управление

Фото: Максвим Платонов

Руководители ушли, долги остались

Арбитражный суд Татарстана завершил рассмотрение ряда исков от Ивана Войтко и Елены Войтко к ООО «Казанская Ривьера» (одноименный гостиничный комплекс) и юрлицам сети «Планета Фитнес». Ранее Войтко занимались управлением этих активов, но в 2020 году они ушли «под крыло» «Ак Барс Банка», однако уже бывшие управляющие сочли, что компании еще остались им должны.

Всего в татарстанском арбитраже рассматривалось семь исков от ИП Войтко Ивана Николаевича, поданных в марте 2021 года к ООО «Казанская Ривьера», а также к ООО «Фитнес-Премиум», «Фитнес-Альянс», «Фитнес-Прогресс», «Фитнес-Оптима» и «Фитнес-Компания» — все они являются юрлицами сети фитнес-клубов «Планета Фитнес». Суммы исков составляли от 100 тысяч рублей до 4,3 млн рублей. К настоящему времени, по подсчетам «Реального времени», в пользу истцов в первой инстанции вынесено решений на сумму около 7 млн рублей.

Иван Войтко (на фото на постере) еще с начала 2000-х являлся директором «Планеты Фитнес» по стратегическому планированию, а с 2007-го — генеральным менеджером комплекса «Казанская Ривьера». Его жена, Елена Войтко (на фото), была коммерческим директором «Ривьеры». Фото: Максим Платонов

Напомним, что Иван Войтко еще с начала 2000-х являлся директором «Планеты Фитнес» по стратегическому планированию, а с 2007-го — генеральным менеджером гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» (не следует путать с расположенным рядом ТРК «Ривьера»). Аналогично его жена, Елена Войтко, была коммерческим директором «Ривьеры».

В июле 2020 года стало известно, что «Ак Барс Банк» стал владельцем «Ривьеры», забрав ее за долги у ЗАО «Сувар Эстейт». Это происходило не напрямую — как непрофильный актив комплекс перешел во владение связанного с банком ООО «Центр гостеприимства». Появился и новый руководитель — Валерий Бардаков. В дальнейшем те же перемены произошли и с «Планетой Фитнес».

Управление за 400 тысяч рублей в месяц

Как выяснилось из документов суда, у всех исков схожая фабула. Оказывается, каждый из Войтко как ИП заключал с юрлицами договоры на оказание определенных управленческих услуг. У Елены Войтко был договор по руководству коммерческим направлением «Казанской Ривьеры», у Ивана Войтко — стратегическим планированием и развитием с «Ривьерой» и «Планетой Фитнес». Более того, в 2017 году договор на оказание таких же услуг был и с Войтко Петром Ивановичем — вероятно, сыном, права требования к которому перешли к отцу.

В июле 2020 года стало известно, что «Ак Барс Банк» стал владельцем «Ривьеры», забрав ее за долги у ЗАО «Сувар Эстейт». Фото: hydroteks-kzn.ru

Вознаграждение за такие услуги было довольно солидным и состояло либо из фиксированной и переменной части, которая зависела от финансовых результатов, либо только из переменной части, которая, впрочем, имела ограничение «не ниже такой-то суммы».

В качестве примера — договор Ивана Войтко с «Казанской Ривьерой» с учетом допсоглашения от 01.01.2020 предусматривал фиксированные ежемесячные выплаты в 440 тыс. рублей с ежегодной индексацией не менее 10%, 0,5% от размера фактически достигнутого показателя ЧОД (чистого операционного дохода) за календарный месяц и 5% от превышения показателя ЧОД над планом. В период с февраля по июнь 2020 долги по переменной части варьировались от 40 до 182 тысяч рублей. Судя по всему, договоры истекли в июне-июле 2020 года, как раз к моменту смены собственника.

Задолженности относятся преимущественно к периоду с начала 2020 года, по одному из исков — еще за март — декабрь 2019-го. Ответчик во всех случаях возражал против удовлетворения исков.

Елена Войтко отметила, что ее вопрос по задолженности «уже закрыт». Иван Войтко не ответил на вопросы «Реального времени». Фото: Максим Платонов

В пресс-службе «Ак Барс Банка» переадресовали вопросы по этим искам к руководству «Ривьеры». Там, в свою очередь, попросили о письменном запросе — на него издание пока не получило ответ.

Елена Войтко в разговоре с нашим изданием отметила лишь, что ее вопрос по задолженности «уже закрыт». Иван Войтко не ответил на вопросы «Реального времени».

Александр Артемьев