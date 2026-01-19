Банк России определил основные направления развития налички до 2030 года

Регулятор планирует расширять практики размещения запасов наличных денег Банка России в хранилищах банков

Банк России определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2026—2030 годы.

Так, в ближайшие пять лет регулятор планирует расширять практики размещения запасов наличных денег Банка России в хранилищах банков, поддерживать высокое качество банкнот в обращении, переходить на отечественное оборудование и технологические решения, а также автоматизировать операционное обслуживание клиентов.

— Несмотря на многообразие платежных инструментов, люди по-прежнему пользуются наличными деньгами. Основная задача Банка России в этой области — обеспечить доступность наличных для граждан и бизнеса, — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отмечают, что реализация запланированных мероприятий обеспечит стабильную и устойчивую работу системы наличного денежного обращения, защитит ее от рисков и внешних вызовов.

— Основные направления развития НДО на 2026—2030 годы сохраняют преемственность с ранее принятыми документами. При их разработке учтены предложения участников рынка — кредитных и инкассаторских организаций, перевозчиков наличных денег, ассоциаций, торгово-сервисных предприятий, производителей и поставщиков оборудования, — добавили в Центробанке.

