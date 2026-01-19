Банк России определил основные направления развития налички до 2030 года
Регулятор планирует расширять практики размещения запасов наличных денег Банка России в хранилищах банков
Банк России определил основные направления развития наличного денежного обращения на 2026—2030 годы.
Так, в ближайшие пять лет регулятор планирует расширять практики размещения запасов наличных денег Банка России в хранилищах банков, поддерживать высокое качество банкнот в обращении, переходить на отечественное оборудование и технологические решения, а также автоматизировать операционное обслуживание клиентов.
— Несмотря на многообразие платежных инструментов, люди по-прежнему пользуются наличными деньгами. Основная задача Банка России в этой области — обеспечить доступность наличных для граждан и бизнеса, — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ отмечают, что реализация запланированных мероприятий обеспечит стабильную и устойчивую работу системы наличного денежного обращения, защитит ее от рисков и внешних вызовов.
— Основные направления развития НДО на 2026—2030 годы сохраняют преемственность с ранее принятыми документами. При их разработке учтены предложения участников рынка — кредитных и инкассаторских организаций, перевозчиков наличных денег, ассоциаций, торгово-сервисных предприятий, производителей и поставщиков оборудования, — добавили в Центробанке.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что открытие Центра AAOIFI в Казани поможет притоку инвестиций.
Также ЦБ представил новую купюру в 1 тыс. рублей: на ней изобразили Дворец земледельцев в Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».