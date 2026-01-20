Иннополису выделят почти 200 тыс. рублей по проекту «Физико-математический прорыв»
Средства поступят из бюджета Татарстана
Университету Иннополис выделят 196 тыс. рублей на реализацию мероприятий проекта «Физико-математический прорыв». Соответствующий документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.
Согласно проекту, на реализацию мероприятий институту выделят 84,9 тыс. рублей в 2026 году, а остальные 111,1 тыс. — в 2027-м.
Все средства на субсидии будут получены из бюджета Татарстана.
Ранее сообщалось о периоде охлаждения в ИT-отрасли после шокового разгона.
При этом бюджет Иннополиса на 2026 год составит 377,5 млн рублей и будет бездефицитным.
