Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, пишет ТАСС.
Сегодня Евросоюз вновь продлил экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года. В конце июня ЕС продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.
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