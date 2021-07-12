Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России

Решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Евросоюз вновь продлил экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года. В конце июня ЕС продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.

