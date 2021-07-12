В Минобрнауки заявили, что вузы могут не допустить к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию

Российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки могут не допускать к работе не привитых от COVID-19 сотрудников. Об этом заявили в Минобрнауки.

Так ведомство прокомментировало решение МГУ не допускать на рабочие месте не вакцинированных от коронавируса сотрудников.

Фото: mos.ru

Сейчас Минобрнауки разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных ведомству организаций в условиях распространения коронавируса. В них включат положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), передает ТАСС.

На прошлой неделе руководство МГУ приняло решение не допускать на рабочие места сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто не переболел им и не имеет противопоказаний к прививке.

В Татарстане от коронавируса обязали привиться сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ).



Татьяна Леухина