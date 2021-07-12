ОЭЗ «Алабуга» вошла в топ-3 успешных промышленно-производственных особых экономических зон России

Особая экономическая зона «Алабуга» вошла в топ-3 самых успешных ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Оценку ее эффективности дали в Минэкономразвития РФ.

«Алабуга» лидирует по объему вложенных ее резидентами инвестиций, которые за первые три месяца 2021 года составили более 218,2 млрд рублей. Эффективные показатели у ОЭЗ и по суммам выручки, полученной от их деятельности. За 2020 год она составила 87,5 млрд рублей, за I квартал этого года — 20,7 млрд рублей.

На сегодняшний день в «Алабуге» работают 33 резидента, среди которых Kastamonu, HAYAT, Air Liquide, 3M, Rockwool, Armstrong, «Август», «Транснефть» и другие. Ими создано свыше 7,6 тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Статус «эффективное функционирование» получила и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис». По итогам первого квартала 2021 года ее резидентами и партнерами проинвестировано 34,4 млрд рублей, объем выручки составил 28,1 млрд рублей. На сегодняшний день в ОЭЗ «Иннополис» 110 компаний внесены в реестр резидентов МЭР РФ. Благодаря им появилось свыше 4 тыс. рабочих мест.

Татьяна Демина