Додон считает избрание нового состава парламента Молдавии концом хороших отношений с Россией

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон прокомментировал победу на парламентских выборах Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего лидера Майю Санду. По его мнению, это может положить конец хорошим отношениям с Россией.

«Надеюсь, что нынешнему президенту и поддерживающему ее парламенту хватит ума, чтобы не довести ситуацию с РФ до того, что у нас было в 2014—2015 годах, когда мы остались практически без рынков сбыта и когда высылали дипломатов РФ из Кишинева», — цитирует Додона ТАСС.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии проходили в воскресенье, 11 июля. По состоянию на 15.32 явка избирателей превысила 33,3%, выборы признали состоявшимися.

ЦИК Молдавии подсчитал 100% протоколов. Прозападная партия «Действие и солидарность» набрала рекордные 52,80% — столько не получала ни одна партия в истории страны. Всего в парламент прошли три партии. За коммунистов и социалистов проголосовали 27,17%, за партию «Шор» — 5,74%.

Татьяна Демина