Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев»

На сайте Кремля опубликовали новую аналитическую статью президента РФ Владимира Путина, посвященную русско-украинской тематике. Она называется «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Недавно, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение», — начинается статья.

Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил о намерении написать статью об истории русского народа и его связи с Украиной. Также он ответил на вопрос о том, почему Украины нет в списке недружественных стран. «Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным». Он добавил: «Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ».