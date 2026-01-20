Аксаков объяснил, зачем ЦБ предложил запретить банкноты «банка приколов»

Он также допустил, что принять такой запрет могут в течение нескольких месяцев

Фото: Артем Дергунов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что запрет на изготовление предметов, похожих на российские банкноты и монеты, не вызовет возражений у парламентариев. Он подчеркнул, что данный законопроект поможет защитить россиян от мошенников, пишет РИА «Новости».

Ранее с инициативой такого запрета выступил Центробанк России.

— Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов, — сказал Аксаков.

Он также допустил, что принять такой запрет могут в течение нескольких месяцев.

До этого Центробанк России определил основные направления развития налички до 2030 года.

Никита Егоров