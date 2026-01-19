Инвестиции в развитие ГЖД превысили 19 млрд рублей в 2025 году

На Горьковской магистрали уложено почти 240 км бесстыкового, так называемого бархатного пути

Фото: Максим Платонов

ОАО «РЖД» инвестировало в развитие Горьковской магистрали 19,3 млрд рублей в 2025 году. Для повышения безопасности на ж/д транспорте в прошлом году модернизировали техсредства обеспечения транспортной безопасности на участке Вязники — Гороховец — Жолнино и ст. Гороховец во Владимирской области, Красноуфимск — Саранинский завод — Пудлинговый в Свердловской области, Ямное — Ясные Поляны в Кировской области, а также на ст. Агрыз в Татарстане, сообщила пресс-служба Казанского региона ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

— Модернизация волоконно-оптической линии передачи единой магистральной цифровой сети связи завершена на участках Казань — Чепца и Казань — Цильна в Татарстане, а обновление контактной сети произведено на участке Тоншаево — Пижма в Нижегородской области, а также ст. Киров, — говорится в сообщении.

Также в рамках инвестпрограммы прошлого года обновили инфраструктуру терминально-складского комплекса на ст. Доскино в Нижегородской области, завершили первый этап реконструкции платформы №3 вокзального комплекса Владимир, а также переоборудовали переезд на ул. Телегина в Ижевске.

Напомним, в ходе путеремонтной кампании на Горьковской магистрали уложено почти 240 км бесстыкового, так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена более 100 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской, Кировской и Свердловской областях, а также в Татарстане и Марий Эл.

Никита Егоров