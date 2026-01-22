Товарооборот Узбекистана и РФ в 2025 году вырос на 8,5%

Объем взаимной торговли по итогам года достиг $12,9 млрд, следует из данных национальной статистики

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2025 года вырос на 8,5% и составил $12,986 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального комитета статистики республики, пишет ТАСС.

По итогам года Россия сохранила статус одного из ведущих торговых партнеров Узбекистана, заняв второе место в структуре его внешней торговли. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем — 21,2%, Россией — 16,0% и Казахстаном — 6,1%.

В структуре экспорта Узбекистана Россия осталась на первом месте. Объем экспортируемых в РФ товаров и услуг в 2025 году составил $4,3 млрд, что почти на 20% превышает показатель 2024 года. В январе — декабре 2025 года основными партнерами Узбекистана по экспорту стали Россия с долей 12,8%, Китай — 7,3% и Казахстан — 4,6%.

Импорт из России в Узбекистан в 2025 году превысил $8,6 млрд, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Более 60% общего объема импорта пришлись на Китай — 31,2%, Россию — 18,3% и Казахстан — 7,2%.

Ранее сообщалось, что общий внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2025 года достиг $81,2 млрд, увеличившись на 20,7% по сравнению с 2024 годом.

