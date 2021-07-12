Минэкономики ФРГ: «Северный поток — 2» получил все разрешения на строительство

В Министерстве экономики Германии сообщили о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства «Северного потока — 2», сообщает ТАСС.



Позиция правительства ФРГ в вопросе строительства газопровода остается неизменной и известна украинской стороне, заявили в Кабмине страны.

Напомним, газопровод проходит через территориальные воды и исключительные зоны Германии, Франции, Дании, России, Финляндии и Швеции. Все эти страны дали разрешение на строительство «Северного потока — 2».

Фото: gazprom.ru

Работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На сегодняшний день трубопровод построен на 98%. Запустить «Северный поток — 2» намерены уже в этом году. Глава оператора строительства трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг выражал мнение, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей его поставок в Европу и после 2024 года.

Маргарита Головатенко