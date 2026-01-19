Татарстан в 2025 году инвестировал в экологию 15 млрд рублей

По этому показателю республика опередила крупнейшие города страны — Москву и Санкт‑Петербург

Фото: Михаил Захаров

Татарстан в 2025 году продемонстрировал рекордные показатели в сфере экологических инвестиций: объем вложений в охрану окружающей среды достиг 15 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минэкологии республики Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства за 2025 год.

При этом по этому показателю республика опередила крупнейшие города страны — Москву и Санкт‑Петербург.

Помимо этого, министр экологии Татарстана сообщил, что количество зафиксированных на АСКЗА превышений в Татарстане с 2024 года снизилось в 6 раз: в 2025 году зафиксировано 263 таких случая.



Наталья Жирнова