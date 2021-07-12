В Татарстане на этой неделе ожидается неустойчивая погода и жара до +31 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане сохранится жаркая погода, ожидается до +31 градуса. Однако местами пройдут дожди и грозы, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 13 июля, ожидается существенное ухудшение погодных условий: кратковременные, в отдельных районах сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра усилятся до 15—20 м/с, днем и вечером локально шквалистые порывы до 24 м/с. Ночные температуры составят +11—16 градусов, в западных районах — до 19 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +26 до +31°С.

В среду и четверг, 14 и 15 июля, в Татарстане ожидаются кратковременные дожди с грозами. 14 июля локально сильные, при грозах усиления порывы ветра будут достигать 15—22 м/с, в отдельных районах республики возможен град. Ночью прогнозируется +14—19°С, днем — от +25 до +30°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 16—17 июля, в Татарстане сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Днем воздух прогреется до +26—31 градуса.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение о возможных ухудшениях погодных условий 13 июля. Сегодня в республике ожидается сильный ветер порывами до 16 м/с.



Татьяна Демина