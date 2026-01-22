Расходы россиян на автомобили выросли почти на 50% в 2025 году

Траты на АЗС, автосервисы и мойки увеличились в среднем на 46%

Фото: Максим Платонов

В 2025 году расходы россиян на содержание автомобилей выросли почти на 50%. В среднем траты на АЗС, автосервисы и мойки увеличились на 46%, а число операций — на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек составил 1,3 тыс. рублей, прибавив 4%. Об этом сообщили в ВТБ «Реальному времени».

На заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей — на 45% больше, чем в 2024 году. Число транзакций выросло на треть и достигло 158 млн, средний чек составил 1,4 тыс. рублей. В автосервисах траты увеличились на 55% — до 19 млрд рублей, число оплат — до 3 млн операций, средний чек достиг 5,8 тыс. рублей. Расходы на мойки автомобилей выросли на 70% — до 7,2 млрд рублей, а число оплат — на 79%, до 30 млн операций.

Ранее «Реальное время» писало, что 68% автолюбителей Татарстана назвали достойным доход от 200 тыс. рублей.

Ариана Ранцева