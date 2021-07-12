В Москве банкеты разрешили проводить лишь в COVID-free ресторанах

В Москве банкеты разрешили проводить лишь в ресторанах COVID-free, которые оборудованы системой входа гостей по QR-коду. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сейчас в Москве для посещения открыты только «бесковидные» рестораны — таких площадок почти 8 тыс. Все банкеты — свадьбы, корпоративы, юбилеи — могут проводиться заведениями только с учетом действующих эпидемических мер, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Москве по просьбе представителей общепита до 1 августа разрешили обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов.

Татьяна Леухина