Роспотребнадзор разработал критерии проведения массовых мероприятий

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения COVID-19. На официальном портале правовой информации опубликовано соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой.

Массовые мероприятия без ограничений по числу участников можно будет проводить в регионах РФ, где снижается заболеваемость COVID-19.

Мероприятия численностью от 500 до 1 000 человек можно проводить в регионах, где коэффициент распространения COVID-19 менее или равен 1.

Если темп прироста заболеваемости не превышает 5%, то можно будет проводить мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

Недавно правительство России рекомендовало властям регионов обеспечить неукоснительное соблюдение ограничения «на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Алексей Нечаев