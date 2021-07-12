УНИКС примет участие в первом Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Максим Платонов (архив)

Перед началом регулярного чемпионата по баскетболу 2021/22 впервые в истории Единой лиги ВТБ пройдет Суперкубок. В нем примут участие четыре лучшие команды соревнования, в том числе казанский УНИКС.

За Суперкубок, который пройдет 18—19 сентября в Москве на «ВТБ Арене», сразятся также ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Об этом сообщается на сайте Единой лиги ВТБ.

Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена-Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия). Подмосковные «Химки» не будут участвовать из-за отсутствия финансирования.

По итогам регулярного сезона определят восемь лучших команд лиги. В чемпионате 2021/22 победитель определится в плей-офф в серии до трех побед по схеме 2-2-1.

В июне УНИКС проиграл в гостях у ЦСКА (89:81) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Это третья победа московского клуба подряд над казанцами в серии, армейцы стали победителями лиги в сезоне 2020/21.