Названы самые подешевевшие продукты в России с начала января 2026-го
Цены на один продукт снизились на 27,2%
Сильнее всего за последний год в России подешевела капуста. Цены на нее снизились на 27,2%, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», их ответ приводит ТАСС.
— Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России. Цены на нее в середине января 2026 г. снизились на 27,2%, по сравнению с прошлым годом,— говорится в сообщении.
Также значительно подешевели за год яйца (-21,1%), картошка (-21,1%) и лук (-16,9%).
Ранее сообщалось, что в Татарстане чай подорожал до 1 211 рублей, водка — до 846.
