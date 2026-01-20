Новости экономики

Названы самые подешевевшие продукты в России с начала января 2026-го

21:56, 20.01.2026

Цены на один продукт снизились на 27,2%

Фото: Реальное время

Сильнее всего за последний год в России подешевела капуста. Цены на нее снизились на 27,2%, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», их ответ приводит ТАСС.

— Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России. Цены на нее в середине января 2026 г. снизились на 27,2%, по сравнению с прошлым годом,— говорится в сообщении.

Также значительно подешевели за год яйца (-21,1%), картошка (-21,1%) и лук (-16,9%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане чай подорожал до 1 211 рублей, водка — до 846.

Никита Егоров

