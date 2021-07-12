Казань направит 6 млн рублей на поддержку стартапов в этом году

В Казани разработчики стартапов по развитию городского хозяйства получат от местного муниципалитета грантовую поддержку — средства будут выделяться на конкурсной основе, сообщает мэрия города.



Всего в ходе двух этапов определят 20 победителей — каждый из них получит до 300 тысяч рублей. Еще 50 субсидий муниципалитет выделит в размере до 50 тысяч рублей на один сертификат соответствия качества продукции и услуг малого и среднего бизнеса.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие механизм предоставления мер поддержки, разработают до начала августа.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Казани до сентября сохраняется льготный режим работы муниципальных парковок, введена отсрочка платежей на установку рекламы за I—IV кварталы этого года. Рестораторам сейчас разрешено бесплатно размещать веранды. На бесплатное размещение летних веранд в Казани заключено уже 90 договоров.

«Реальное время» сообщало, что количество бизнесов на продажу в Казани выросло на треть. О том, какие предприниматели в татарстанской столице хуже всех пережили коронакризис, можно прочитать в свежем материале издания.

Маргарита Головатенко