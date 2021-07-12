«Ахмат» арендовал полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова

Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» арендовал полузащитника казанского «Рубина» Игоря Коновалова на новый сезон. Сейчас спортсмен проходит учебно-тренировочные сборы в расположении своей новой команды.

За «Ахмат» Коновалов будет играть под номером 11, сообщает пресс-служба футбольного клуба.



О том, что футболист продолжит карьеру в «Ахмате», стало известно в конце июня. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев заявлял, что клуб близок к подписанию контракта с Коноваловым.

Последние полгода спортсмен провел в аренде в тульском «Арсенале». После окончания сезона пресс-служба «Рубина» сообщила о намерении отыскать футболисту новый клуб в это межсезонье.

Контракт Коновалова с казанцами действует до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что футболист покинет «Рубин» в статусе свободного агента.

Татьяна Демина