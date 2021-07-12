Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз вновь продлил экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничительные меры продлили до 31 января 2022 года. Эти санкции направлены на конкретные секторы экономики России, пишет ТАСС.
В конце июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке вариантов новых санкции против России. Он рассказал, что ему и Еврокомиссии поручено представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и по соседству.
В конце июня ЕС продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.
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