Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз вновь продлил экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры продлили до 31 января 2022 года. Эти санкции направлены на конкретные секторы экономики России, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В конце июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке вариантов новых санкции против России. Он рассказал, что ему и Еврокомиссии поручено представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в государствах-членах ЕС и по соседству.

В конце июня ЕС продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.



Татьяна Леухина