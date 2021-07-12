В Германии сообщили о скорой готовности второй нитки «Северного потока — 2»

Почти готова вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении Минэкономики ФРГ, сообщает ТАСС.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки — строительство первой нитки завершено, вторая почти построена», — отметили в ведомстве. Должны пройти техническая экспертиза и приемка.

Также в Министерстве экономики Германии сообщили о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства «Северного потока — 2». Позиция правительства ФРГ в вопросе строительства газопровода остается неизменной и известна украинской стороне, заявили в Кабмине страны.

Работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На сегодняшний день трубопровод построен на 98%. Запустить «Северный поток — 2» намерены уже в этом году. Глава оператора строительства трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг выражал мнение, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей его поставок в Европу и после 2024 года.

Алексей Нечаев