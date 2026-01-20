В бюджет Татарстана поступило более 11 млрд рублей от госимущества
Основная часть поступлений пришлась на аренду земель — 10 102,73 млн рублей
На 1 января 2026 года в бюджет Татарстана поступило 11 283,13 млн рублей неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, сообщил заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Эдик Дияров.
По статьям доходы распределились следующим образом:
- аренда имущества — 286,96 млн руб.;
- аренда земли — 10 102,73 млн руб.;
- сервитут — 45,54 млн руб.;
- доверительное управление — 75,64 млн руб.;
- часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 43,45 млн руб.;
- дивиденды — 529,44 млн руб.;
- реализация имущества — 160,00 млн руб.;
- продажа земельных участков — 35,57 млн руб.;
- прочие доходы — 3,80 млн руб.
Стабильные поступления, по словам замминистра, являются результатом системной работы министерства по эффективному управлению активами.
Ранее «Реальное время» писало, что 628 млн рублей принес эффект модернизации строительных предприятий Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».