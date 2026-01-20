Глава Минстроя РФ Файзуллин: стройка есть и будет локомотивом развития

Объем инвестиций в Татарстане в сфере строительства достиг отметки в 1 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

По словам Ирека Файзуллина, объем строительных работ в Татарстане значительно увеличился и составил около 1 триллиона рублей. Об этом он заявил во время коллегии республиканского Минстроя.

Рост, по сравнению с 2019 годом, когда Файзуллин занимал должность министра строительства Татарстана, как отметил сам спикер, возросла, и это колоссальная работа.

Файзуллин подчеркнул, что строительство является ключевым фактором экономического роста, особенно в текущих экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем процентных ставок. Несмотря на некоторое охлаждение экономики, строительная отрасль продолжает оставаться движущей силой регионального развития.

Ранее «Реальное время» писало, что свыше триллиона рублей составил объем строительных работ в Татарстане по итогам 2025 года.

Ариана Ранцева