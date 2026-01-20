Netflix изменил способ оплаты в сделке с Warner Bros. Discovery

Netflix берет на себя обязательство оплатить сделку наличкой

Фото: Динар Фатыхов

Стриминговый сервис Netflix (США) договорился с медиаконцерном Warner Bros. Discovery (WBD) обновить условия сделки о покупке части бизнеса, согласившись оплатить ее полностью деньгами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный Netflix в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Отмечается, что 19 января две компании заключили допсоглашение, где прописали изменения в первоначальном предложении Netflix. В новом документе Netflix берет на себя обязательство оплатить сделку наличкой, хотя ранее планировалось внести часть наличными, а часть — акциями Netflix.

Корректировки в способах расчета сделки внесли, чтобы ускорить ее завершение и избежать споров с Paramount Skydance (PS), которая пытается оспорить договоренности двух медиакомпаний. Ранее компания PS предлагала больше денег за все активы WBD и хотела оплатить сделку наличкой.

По словам экспертов, покупка Netflix киностудий и каталога WBD сильно укрепит позиции сервиса на медиарынке. Ранее президент США Дональд Трамп назвал эту сделку проблематичной из-за увеличения рыночной доли Netflix.

Никита Егоров