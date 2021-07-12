На казанском жировом комбинате сменился генеральный директор

Новым генеральным директором АО «Казанский жировой комбинат» стала Наталья Дорохова. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия информации.

На этом посту она сменила Марселя Хакимова, который возглавил предприятие в 2018 году.

С 2017 по 2020 года Дорохова была заместителем генерального директора АО «Казанский жировой комбинат» по логистике, а с марта 2020 года — генеральным директором АО «Нэфис-Биопродукт».