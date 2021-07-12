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На казанском жировом комбинате сменился генеральный директор

09:12, 12.07.2021

Новым генеральным директором АО «Казанский жировой комбинат» стала Наталья Дорохова. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия информации.

На этом посту она сменила Марселя Хакимова, который возглавил предприятие в 2018 году.

С 2017 по 2020 года Дорохова была заместителем генерального директора АО «Казанский жировой комбинат» по логистике, а с марта 2020 года — генеральным директором АО «Нэфис-Биопродукт».

ОбществоБизнес Татарстан
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